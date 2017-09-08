Fenerbahçe’de David Silva için son tango

Sarı Kanarya, Manchester City’nin ‘El Mago’ (Sihirbaz) lakaplı 10 numarası için bastırıyor. 31 yaşındaki süper yıldızın menajeri ve İngiliz ekibiyle görüşmeler sürüyor. Formül, satın alma opsiyonuyla kiralama.

İrfan YİRMİBEŞ – SÖZCÜ SKOR / Yaz transfer dönemi bitmeden büyük bir ismi kadrosuna katmaya çalışan Fenerbahçe'de rota David Silva.

Ben Arfa başta olmak üzere görüştüğü pek çok süper yıldızla anlaşma aşamasına gelen ancak son anda olumsuz yanıtlar alan sarı-lacivertliler, Silva'da oldukça iddialı. F.Bahçeli yetkililer, hem Manchester City ile hem de İspanyol yıldızın menajeriyle temaslarını sürdürüyor.

Yöneticiler, Silva'yı ikna edip kulübe opsiyonlu kiralama teklifiyle gidecek.

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YILLIK 5.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe, M.City ile sözleşmesi 2019'da bitecek David Silva için yapılacak anlaşmaya yüksek miktarda birsatın alma maddesi koymak istiyor.

31 yaşındaki futbolcuya da 5.5 milyon Euro garanti ücret önerilecek. Bu rakam, İspanyol yıldızın Manchester City'de vergiler düştükten sonra eline geçen ücretten fazla.

Silva, pas yeteneği edeniyle ‘El Mago' (Sihirbaz) ve Merlin lakaplarıyla tanınıyor. Tecrübeli yıldız, Premier Lig'de bu sezon 3 maç oynayıp 2 asist yaptı. 2010'da 30 milyon Euro'ya Valencia'dan, Manchester City'ye transfer olan David Silva, İngiliz ekibinde ikisi Premier Lig şampiyonluğu olmak üzere altı önemli kupa kazandı.

İspanya Milli Takımı'nın da bankolarından olan Silva 119 maçta 35 kez fileleri havalandırıp 1 Dünya Kupası, 2 de Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu yaşadı.