Fenerbahçe’de son dakika: Sürpriz Vincent Janssen transferi! Vincent Janssen kimdir?

Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Tottenham’dan forvet oyuncusu Vincent Janssen ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Hollandalı oyuncu bugün saat 12:30’da İstanbul’da olacak.

İşte sarı lacivertlilerin resmi siteden yaptığı açıklama;

Kulübümüz, Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur ve Hollanda Milli Takımı'nın forvet oyuncusu Vincent Janssen'in kiralanması konusunda, oyuncunun kendisi ve kulübü ile prensip olarak anlaşmaya varmıştır.

23 yaşındaki golcü oyuncu, bugün saat 12:30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelecek ve görüşmelere İstanbul'da devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.

VINCENT JANSSEN KİMDİR?

Futbola Feyenoord altyapısında başlayan 23 yaşındaki Hollandalı golcü, 2013 yılında Almere City’ye transfer oldu ve ilk profesyonel sözleşmesine imza attı. 2015 yılında AZ Alkmaar’a transfer olan golcü futbolcu, 2016 yılında 22 milyon euro’ya Tottenham’a transfer oldu.

2015-16 sezonuna AZ Alkmaar formasıyla Hollanda’da fırtına gibi esen genç golcü, Eredivisie’de oynadığı 34 maçta 27 gol atıp gol krallığı yarışını zirvede tamamlarken 5 de asist yaptı.

Başarılı futbolcu aynı sezon Hollanda’da ‘yılın en iyi genç futbolcusu’ ödülünü de kaptı. Geçen sezon Premier Lig’de ilk 11’de fazla şans bulamayan Janssen, 27 maçta görev alırken 2 gol atıp 2 asist yaptı.

Öte yandan Hollanda Milli Takımı ile 15 maça çıkan Hollanda futbolunun genç yıldızı, 7 gol atma başarısı gösterdi.