Fenerbahçe Janssen’i kiraladığını resmen açıkladı

Fenerbahçe, Tottenham Hotspur'dan Vincent Janssen'i 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada;

“Kulübümüz, Premier League ekibi Tottenham Hotspur’da forma giyen forvet oyuncusu Vincent Janssen ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır.

Hollanda Milli Takımı’nda da forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Tottenham Hotspur Kulübü’nden 1 yıllığına kiralanmıştır.

Hollandalı futbolcu Vincent Janssen ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını ve Janssen’nin Çubuklu ile büyük başarılara imza atmasını diliyoruz” denildi.

Fenerbahçe`nin yeni transferi Janssen, İstanbul`da Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Tottenham'dan kiraladığı Hollandalı oyuncu Vincent Janssen, öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. İlgili Haberi Oku