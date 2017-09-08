‘Fedal’ yarı finaline Del Potro engeli!

İsviçreli efsane tenisçiyi 4 sette yenen Arjantinli raket, 2009 ABD Açık finalinde devirdiği rakibine rövanşı vermedi. Del Potro aynı yıl aynı turnuvada Nadal’ı da yarı finalde yenmişti.

Teniste sezonun dördüncü ve son grand slam'i ABD Açık'ta tek erkeklerde ‘Fedal' yarı finali gerçekleşmedi. Roger Federer'i 2 saat 55 dakika süren çeyrek final maçında 7-5, 3-6, 7-6 (8), 6-4 ile yenen Juan Martin del Potro, yarı finale adını yazdırdı.

2009 ABD Açık finalinde büyük bir sürprize imza atarak Federer'i mağlup eden Arjantinli raket, 8 yıl sonra rövanşı vermediği İsviçreli efsane rakibine ayrıca bu yıl ilk slam mağlubiyetini tattırdı.

2013 Wimbledon'dan bu yana ilk kez bir slam'de yarı final gören Del Potro, şampiyonluğa ulaştığı 2009 ABD Açık'ın yarı finalinde Nadal'ı mağlup etmişti.

KADINLARDA AMERİKAN RÜYASI

‘Amerikan rüyası'nı gerçekleştirdi. Çeyrek finalde Estonyalı Kanepi'yi yenen Madison Keys, yarı finaldeki ABD'li dörtlünün son halkası oldu ve 1 numara Karolina Pliskova'yı eleyen CoCo Vandeweghe ile eşleşti. ABD'li dörtlünün ilk halkaları Venus Williams ve Sloane Stephens olmuştu. ABD Açık'ta böyle bir durum son olarak 36 yıl önce yaşanmıştı. 1981'deki turnuvada tek kadınlar yarı final tablosu Tracy Austin, Martina Navratilova, Chris Evert ve Barbara Potter'dan oluşmuş, mutlu sona Austin ulaşmıştı