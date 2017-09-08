Dursun Özbek’ten muhabirlere taş: ‘Sorular harika, çok düşünmüş olmanız lazım’

Galatasaray'ın yeni transferlerinin tanıtımı sırasında muhabirlerin sorduğu ilginç sorulara kayıtsız kalamayan Dursun Özbek, "Sorular harika, çok düşünmüş olmanız lazım" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni transferler Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Cedric Carrasso’nun imza töreninde basın mensuplarının sorduğu soruları esprili bir dille eleştirdi. Yeni transferlerin basına tanıtımı ve imza töreni sonrasında soru cevap kısmına geçildi. Muhabirlerin futbolculara birbirinden ilginç sorular sormasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kayıtsız kalamadı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek`ten yabancı sınırı yorumu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni transferlerin imza töreninde yabancı sınırı hakkında konuştu. Dursun Özbek, yasakların hiçbir zaman fayda getirmediğini söyledi. İlgili Haberi Oku

Bir muhabirin Jason Denayer’a “Tudor isterse sol bekte oynar mısın?” sorusunun ardından araya giren Özbek, “Sorular harika, çok düşünmüş olmanız lazım” dedi. Daha önce de Karabükspor’dan transfer edilen Latovlevici’ye yöneltilen bir soruda “Sosyal medyada Galatasaray’a transfer haberini aldıktan sonra çekildiği söylenen çıplak bir fotoğrafı vardı. O fotoğraf doğru mu? Fotoğraf çok güzeldi” denildi.

Latovlevici ayrıca “Gelmeden önce Tudor ile ne konuştu?” sorusuna ise “Tudor ile hiç görüşmedim” yanıtı verdi. Ardından bir muhabirin yabancı sınırıyla Dursun Özbek’in görüşünü sorması üzerine Başkan Özbek, “Sabahtan beri soru soruyorsunuz, asıl soru bu” dedi.