Domagoj Vida ile anlaşıldı! Tazminat 7 milyon Euro…

Beşiktaş'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Domagoj Vida konusunda önemli bir gelişme var! İşte detaylar...

Beşiktaş Kulübü, Domagoj Vida ile ön protokol imzaladı. Hırvat futbolcu ile yönetimin, Eskişehir’deki Hırvatistan-Türkiye karşılaşması öncesinde el sıkıştığı ortaya çıktı. Yapılan protokole göre, resmi imza öncesi anlaşmadan vazgeçen taraf, karşı tarafa 7 milyon Euro tazminat ödeyecek.

Hürriyet’in haberine göre; Siyah beyazlı yöneticilerin Ukrayna Milli Takımı kampında ziyaret ettiği Vida’nın kulübü Dinamo Kiev ile konuşup ikna etmek için çalışacağını ve transferin son günü gelme ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

“MUHETEMELEN OCAK AYINDA GELECEK”

Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, uzun süredir bu transfer için çalıştıklarını belirterek “Muhtemelen ocak ayında gerçekleşecek” diye konuştu.