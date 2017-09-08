Denayer: Tudor karar verirse…

Galatasaray’ın yeni transferi Jason Denayer, Teknik Direktör Igor Tudor’un sol bekte görev vermesi halinde oynayabileceğini fakat tercih etmediğini söyledi.

Galatasaray, Manchester City'den kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Belçikalı futbolcu Jason Denayer ve serbest oyuncu olan Fransız kaleci Cedric Carrasso Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Denayer, sarı-kırmızılı taraftarlara ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, “Her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Burada bana iyi davranıyorlar. Bundan dolayı bir kaynaşma oldu aramızda” ifadelerini kullandı.

Denayer sol bekte oynamayı tercih etmediğini belirterek, Tudor'un karar vermesi halinde oynayabileceği söyledi. Teknik Direktör Igor Tudor'un farklı oyun stili olduğunu ve baskıcı bir oyun stili ile takımı oynattığı vurguladı.

Carrasso: “Türkiye'den çok teklif aldım ama bunları açıklamayacağım”

Carrasso ise Türkiye'den çok teklif aldığı ama bunları açıklamayacağını söyleyerek, “Burada önemli olan Galatasaray'da olmam ve oynamam” dedi.

Uzun bir kariyerin olduğunu altını çizen 35 yaşındaki futbolcu, “18 yıl oynadım. Burada asker gibiyim. Burası için mücadele edeceğim ve nereye giderlerse onlarda gideceğim” ifadelerini kullandı.