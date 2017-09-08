Cenk Tosun: Şeytanın bacağını kırdım, direkleri dövüyordum

Başkan Fikret Orman’ın tebrik ettiği Cenk, “Şeytanın bacağını kırdım. Çok rahatladım. Direkleri dövüyordum. Gollere, lig ve Avrupa’da devam etmek istiyorum” sözleriyle hislerini anlattı.

Ali AYDIN – SÖZCÜ SKOR / Sezona Süper Kupa ve Antalya maçında attığı gollerle başlayan Cenk Tosun, Kasımpaşa ve Bursaspor karşısında boş geçince eleştirilerin hedefi olmuştu.

A Milli Takım'ın Ukrayna sınavında da etkisiz kalan ve morali iyice bozulan ‘Tosun Paşa', Hırvatistan mücadelesindeattığı galibiyet golüyle kendine geldi. Başkan Fikret Orman'ın milli futbolcuları İstanbul'a getirdiği dönüş uçağında tebrikleri kabul eden Cenk içini döktü.

ÜZERİMDE BÜYÜK BASKI VARDI

Büyük bir rahatlama yaşadığını ifade eden yıldız futbolcu, desteklerinden dolayı Orman'a teşekkür edip şu ifadeleri kullandı: “Şeytanın bacağını kırdım. Golden sonra ‘Oh be dünya varmış' dedim. Üzerimde büyük baskı vardı. İki haftadır direkleri dövüyordum. Şanssızlık yaşadım. Hırvatistan gibi kritik bir maçta gol attığım için mutluyum. Şimdi de lig ve Avrupa'da gollerime devam etmek istiyorum. Takım olarak moralliyiz.” Beşiktaş`ın Devler Ligi maç saatleri belli oldu UEFA Şampiyonlar Lig'inde G Grubu'nda mücadele edecek Beşiktaş'ın rakipleriyle yapacağı maçların saatleri açıklandı. İlgili Haberi Oku

‘GİTMEDİĞİME ÜZÜLMEDİM’

Son günde İngiltere'den birden fazla transfer teklifi alan Cenk Tosun, uçakta bu konuda da yorum yaptı. “Benibiliyorsunuz, Beşiktaşlıyım. Burada çok mutluyum” diyen yıldız golcü, “Bir gün Avrupa'nın önemli liglerinde oynamak, orada Beşiktaş'ı temsil etmek isterim. Fakat her şeyin hayırlısı… Böyle büyük bir ailede, büyük bir kulüpte olduğum için çok mutluyum. Gitmediğim için üzgün değilim. İleride ne olur bilinmez” şeklinde konuştu.