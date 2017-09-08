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Beşiktaş’a coşkulu karşılama!

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Kardemir Karabükspor ile yapacağı maç için İstanbul’dan kara yolu ile yola çıkan Beşiktaş, Karabük'e geldi.
19:248 Eylül 2017
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Beşiktaş’a coşkulu karşılama!

4,5 saatlik yolculuğun ardından siyah-beyazlı takımı, Safranbolu ilçesinde kalacağı otel önünde bir grup taraftar meşalelerle karşıladı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında otel giriş yapan futbolcuların oldukça yorgun oldukları gözlemlendi.

Tolga yine bagajdan çıktı

Öte yandan tüm futbolcuların otobüsten inmesinin ardından son olarak Tolga Zengin otobüsten çıkan isim oldu. Otobüs şoförünün dinlendiği bagajdaki yataklı bölümde yolculuğu uyararak geçiren Tolga Zengin, daha önce görüntülenmesinden dolayı bu kez güvenlik önlemi alınması dikkat çekti. Otobüsün orta kısmından önce içeriye geçen Tolga Zengin kapı açıldıktan sonra dışarı çıkarak otele geçti.

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