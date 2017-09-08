Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın Demba Ba üzüntüsü

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Senegalli golcü Demba Ba'nın transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş’ın Başkanı Fikret Orman, gündeme dair çok özel açıklamar yaptı.

Transfer gündeminden kulübün gelecek projelerine, Mario Gomez'den Talisca'ya kadar önemli sözler söyleyen Başkan, şampiyonluğun yine en büyük favorisi olduklarını söyledi.

Fanatik Gazetesi’nden Orhan Yıldırım’a konuşan Orman, “Çok iyi takımız. Çocuklar inanılmaz efendi. Buna ek olarak çok akıllı ve nokta atışı transferler yaptık. Hepsi bizim istediğimiz şartlarda Beşiktaş'a geldi. Direkt olarak takıma katkı sağlayacak, potansiyeli yüksek oyuncular aldık. Gidenlerin de tamamı dönmek istedi. Tek üzüntüm Demba Ba oldu. Hala bonservisini çözemedi. Bitiremedik. Çözdüğü an kapımız açık. Çünkü komple bir santrfor ve Beşiktaş'ı gerçekten çok seviyor” ifadelerini kullandı. Cenk Tosun: Şeytanın bacağını kırdım, direkleri dövüyordum Başkan Fikret Orman'ın tebrik ettiği Cenk, “Şeytanın bacağını kırdım. Çok rahatladım. Direkleri dövüyordum. Gollere, lig ve Avrupa'da devam etmek istiyorum” sözleriyle hislerini anlattı. İlgili Haberi Oku

‘SHANGHAI’DA OFİS AÇIYORUZ'

Çin'e sezon öncesi yaptıkları seyahatin önemine dikkat çeken Orman, “Beşiktaş dünya markası oldu. Çin, Endonezya ve Malezya gibi ülkelere gideceğiz. Shanghai'da Beşiktaş kulüp ofisi açıyoruz. Global hale geleceğiz. Türkiye'de zaten en büyük sponsorluk anlaşmalarını yaptık. Daha ötesi yok. Bundan böyle dünyanın büyük şirketlerine bakacağız. Bunun için Çin başta olmak üzere Uzak Doğa'ya yöneldik. Real Madrid, Bayern Münih, Manchester United… Hepsi orada. Doğru yoldayız” dedi.