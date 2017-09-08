Batuhan Karadeniz Sakaryaspor’da
Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor forması giyen ve şuan serbest durumda bulunan Batuhan Karadeniz, Sakaryaspor ile anlaştı.
Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor forması giyen ve şuan serbest durumda bulunan Batuhan Karadeniz, TFF 2.Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile anlaştı.
Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Yeşil Siyahlı ekiple sözleşme imzalayan 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bir takıma imza atacağının sinyalini vermişti.
08 Eylül 2017 Son Dakika Beşiktaş Alexander Milosevic`i Çaykur Rizespor`a kiraladı! Beşiktaş'ta gözden çıkarılan savunma oyuncusu Milosevic, TFF 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor'a kiralandı. İlgili Haberi Oku