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Batuhan Karadeniz Sakaryaspor’da

Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor forması giyen ve şuan serbest durumda bulunan Batuhan Karadeniz, Sakaryaspor ile anlaştı.
23:328 Eylül 2017
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Batuhan Karadeniz Sakaryaspor’da

Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor forması giyen ve şuan serbest durumda bulunan Batuhan Karadeniz, TFF 2.Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile anlaştı.

Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Yeşil Siyahlı ekiple sözleşme imzalayan 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bir takıma imza atacağının sinyalini vermişti.

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Etiketler
batuhan karadeniz Sakaryaspor transfer
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