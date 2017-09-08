Başakşehir Ufuk Ceylan ile yollarını ayırdı!
Başakşehir tecrübeli file bekçisi Ufuk Ceylan ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesh ettiğini resmi internet sitesinden duyurdu.
İşte kulüpten yapılan o açıklama;2014 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Ufuk Ceylan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Ufuk'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.
07 Eylül 2017 Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı`dan önemli açıklamalar Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe ile oynayacaklarını maç ile ilgili olarak, “Kazanmak ve kazanarak devam etmek istiyoruz” dedi. İlgili Haberi Oku