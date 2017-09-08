Antalyaspor ile Galatasaray 53. kez

Süper Lig’in 4. haftasında karşılaşacak Antalyaspor ile Galatasaray 53. kez karşı karşıya gelecek. İki takım Süper Lig’de ise 43. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig'de 3 hafta sonunda 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 2 puanla 15. sırada yer alan Antalyaspor, sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar ile sarı-kırmızılılar toplamda 53, Süper Lig'de ise 43. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray farklı üstün

Antalyaspor ile Galatasaray 52 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 52 maçta 8 galibiyet, 14 beraberlik ve 30 yenilgi aldı. Antalya'da oynanan 26 maçta ise Antalyaspor 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig’de ise 42 kez karşılaştı. 42 mücadele sonunda Antalyaspor 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 25 de yenilgi aldı.

En gollü maçta 8 gol

Akdeniz ekibi ile Galatasaray ilk kez 1981-1982 yılında Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleden Galatasaray 1-0 üstün ayrılan taraf oldu. Antalyaspor ile Cim-Bom arasında oynanan 52 maçta en çok golün atıldığı iki maç ön plana çıkıyor. 1986-1987 yılında Türkiye Kupası maçında oynanan ve 6-2 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sona eren maç ile 1999-2000 yılında yine Türkiye Kupası maçında normal süresi 3-3 biten ve uzatmalarda Galatasaray’ın 5-3 galibiyetiyle biten maçlarda atılan toplam 8 gol iki takım arasında en gollü geçen maçlar olarak tarihteki yerini aldı. İki takım arasında en farklı biten maç ise 1994-1995 yılında Süper Lig'de oynanan ve Galatasaray'ın 5-0 üstünlüğü ile sona eren maç oldu.

En fazla alınan skor 1-1, 2-0 ve 2-1

Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçlarda en çok alınan skor ise 2-1, 2-0 ve 1-1'lik sonuçlar oldu. İki takım 52 maç sonunda 8 kez 2-1'lik skor elde etti. 7 kez de 1-1'lik sonuçlarla sahadan ayrılan iki takım, 6 kez 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla 90 dakikayı bitirdi. 6 maçta ise 3-1'lik sonuç elde eden Antalyaspor ve Galatasaray 4 kez 0-0'lık sonuçla sahadan ayrıldı. 3 kez 3-0 ve 3-2'lik skor alan iki takım 2 kez 4-0'lık sonucu elde etti. Sarı-kırmızılılar ile kırmızı-beyazlılar, 1'er kez 2-2, 3-3, 4-2, 5-0, 5-3 ve 6-2'lik skorlarla sahadan ayrıldı.

Antalyaspor 53, Galatasaray 98 gol attı

Antalyaspor ile Galatasaray arasında 1981-1982 sezonundan bu sezona kadar oynanan 52 maç sonunda iki takım toplam 151 gol kaydetti. Antalyaspor rakip kaleye 53 gol atma başarısı gösterirken, Galatasaray ise 98 golle karşılık verdi.

Antalyaspor – Galatasaray mücadelesi pazar günü saat 20.00'de Antalya OPET Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek.