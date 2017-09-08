Andre Gray 20. yüzyılın kahramanlarını dövme yaptırdı

Watford'un futbolcusu Andre Gray, 20. yüzyılın kahramanlarını vücuduna kazıdı. İngiliz futbolcu dövmelerinin olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Watford’un forveti Andre Gray, dünya tarihine damga vurmuş simge isimlerin dövmelerini vücuduna yaptırdı.

Sırtını ve kollarının tamamını kaplatan Gray, 20. yüzyıla damga vurmuş ve kahraman sayılabilecek isimleri vücudunda yaşatıyor. Gray’in dövmelerinde Muhammed Ali, Martin Luther King, Malcom X, Bob Marley gibi isimler yer alıyor.

Öte yandan 1968 Meksika Olimpiyatları’nda kürsüye çıkan ve siyahilerin hakları için sağ yumruklarını havaya kaldırarak eylem yapan Tommie Smith ve John Carlos da dövmesi bulunan isimler arasında bulunuyor.