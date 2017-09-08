Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçe açıklaması

Geride bıraktığımız günlerde Milli Takım için çok önemli maçlardan biri olan Hırvatistan karşılaşmasını izleyen Acun Ilıcalı hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Acun Ilıcalı’nın Türkiye-Hırvatistan maçında taktığı atkı infiale sebep oldu. Fenerbahçe taraftarı olan Acun'un maçın sonunda gönül verdiği takımın atkısını taktığı iddia edildi hatta o anın fotoğrafları da servis edildi…

ACUN'DAN ATKI YALANLAMASI

Acun Ilıcalı çıkan haberler karşısında yanıt hakkını sosyal medya hesabı üzerinden kullandı. Maç sırasında çekilmiş bir fotoğrafını da paylaşan Ilıcalı atkının Fenerbahçe renklerinde olmadığını ve haberin yalan olduğunu şu satırlarla ifade etti: “Milli maçta Fenerbahçe atkısı taktığım tamamen yalan bir haberdir. Bir taraftarın ricası üzerine, sarı-siyah renklerinde bir Bayburtspor atkısı takıp poz verdim. Eskişehir seyircisinden de misafirperverlik ve içtenlikten başka bir yaklaşım görmedim. Bir deli kuyuya taş atmazsa sevinirim.”