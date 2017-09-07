Türkiye son maça çıkıyor! Türkiye- Letonya maçı bugün saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenecek?

Türkiye Letonya basket maçı bu akşam canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Eurobasket 2017'de oynadığı 4 maçtan 2'sinde galip geldi. Bu akşam da Letonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Letonya maçı için nefesler tutuldu. Maç saat kaçta canlı olarak başlayacak?

Türkiye Basketbol Milli Takımı lider Letonya ile Avrupa Basketbol Şampiyonası gruplar aşamasında son maçına çıkıyor. İşte Avrupa Basketbol Şampiyonası milli maç yayın saati, zamanı ve kanalı…TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gruptan çıkmayı garantileyen milliler 3. olup daha kolayı rakip ile eşleşmek istiyor. Türkiye Letonya basketbol maçı bugün saat 21.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve mücadele NTV Spor kanalındannaklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

4 MAÇTA 2 GALİBİYET ALDIK

12 Dev Adam FIBA 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’na Rusya mağlubiyeti ile başlamıştı. Milliler bir sonraki maçta Büyük Britanya’yı 84-70 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bir sonraki rakip ise Sırbistan’dı. Türkiye Sırbistan’a 80-74 yenilince 3 maçta tek galibiyet ile turnuvada istediği galibiyetleri alamadı. Letonya maçı öncesi ise rakip bu kez Belçika’ydı 12 Dev Adam Belçika’yı rahat bir skorla geçerek 3.lük şansını sürdürdü.EUROBASKET D GRUBU SON MAÇLARRusya-Letonya: 69-84Büyük Britanya-Sırbistan: 68-82Türkiye-Belçika: 78-65

Son dakika! Türkiye, Belçika`yı mağlup etti ve EuroBasket 2017`de adını bir üst tura yazdırdı EuroBasket 2017'de grubumuzdaki dördüncü maçımızda Belçika ile karşı karşıya geldik. 12 Dev Adam müthiş mücadelesiyle parkeden 78-65 galip ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı. İlgili Haberi Oku