Türkiye Letonya maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? (12 DEV ADAM KAZANIRSA…)

Türkiye Letonya maçı için geri sayım başladı. Eurobasket 2017'de 12 dev adamın en kritik sınavı olan Letonya maçı için heyecan adeta dorukta. Peki Türkiye Letonya maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye Letonya karşısında. Eurobasket 2017 D grubunda ülkemizi temsil eden 12 dev adam, bu akşam Letonya ile karşı karşıya geliyor. Peki Türkiye Letonya maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eurbasket 2017 D grubu 5. maçı olan Türkiye Belçika maçı yarın saat 21.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak ve mücadele NTVSpor'dan naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

12 DEV ADAM BELÇİKA'YI 78-65'LE GEÇTİ

EuroBasket 2017’de D Grubu’nda dördüncü maçına çıkan Türkiye, Belçika ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nu dolduran seyircimiz önünde parkeden 78-65 galip ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Türkiye, gruptaki son maçında 7 Eylül’de Letonya ile saat 21.00’de karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele bir üst turdaki rakibimizi de belirleyecek.

Belçika karşısında ilk iki çeyrekte üstün bir oyun sergileyen ve bölüm bölüm farkı iki hanelere çıkaran Türkiye, ilk periyodu 23-14, ikinci çeyreği ise 40-33 önde geçti. Üçüncü çeyrekte Belçika etkili alan savunması ile takımımızı zorlarken öne geçmeyi de zaman zaman başardı. Buna rağmen 12 Dev Adam üçüncü çeyreği 55-53 önde kapattı.

Son iki maçın aksine üç sayı çizgisinin gerisinden istediğimiz etkinliği sağlayamazken özellikle Semih Erden’in boyalı alanda kurduğu üstünlükle oyuna tutunduk. Son çeyrekte dar ve fiziksel olarak nispeten yetersiz rotasyonumuz nedeniyle yorgunluk baş gösterirken son dakikalarda oyun başa baş bir hal aldı. Bu noktada taraftarın da desteği ve savunmadaki agresifliğimizle birlikte Furkan Korkmaz ve Melih Mahmutoğlu’nun devreye girmesiyle 10-0’lık bir seri bulduk ve maçı koparmayı başardık.

Takımımızda Semih Erden 12 sayı ve 5 asistle adeta galibiyeti getirirken Furkan Korkmaz 14 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Belçika’da ise Van Rossom 13 sayı 5 ribaund ve 3 asist kaydetti.

LETONYA RUSYA'YI DEVİRDİ

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye’nin grubunda oynanan sabah karşılaşmasında Letonya, Rusya’yı farklı geçti. Ruslar maça iyi başlasa da daha sonra oyun dengelendi. İkinci periyotta Porzingis’i faul problemine sokan Rusya soyunma odasına 10 sayılık farkla 44-34 önde gitmeyi başardı.

İkinci yarıda ise sahada Letonya rüzgarı esti. 3’üncü periyotta Rusya’ya sadece 8 sayı imkanı veren Letonya 10 sayılık farklı eriterek son periyota 52-52 eşitlikle girdi. Son periyotta hücumda iyi işler yapan Letonya bu periyotta 32 sayı atarken, Rusya’ya 17 sayı atma izni verdi. Böylece Letonya ilk yarsını 10 sayı geride kapatığı maçı 15 sayıyla kazanmayı başardı ve D Grubu’ndaki liderliği rakibinden devraldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 24 sayıyla Letonya’dan Janis Timma oldu.