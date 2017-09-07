Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Kura Çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda yapıldı. Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör Kurul Başkanı Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. Ziraat Türkiye Kupası 3. turu maçları 19, 20 ve 21 Eylül 2017 tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmalar sonucunda tur atlayan 46 takımla birlikte Süper Lig’den eklenecek 8 takım 4. Tur’da mücadele edecek.
Eşleşmeler şu şekilde:
Çaykur Rizespor – Nevşehir Spor Gençlik
Anadolu Bağcılar – Konya Anadolu Selçuklu
Akın Çorap Giresun – Cizre Spor
Payasspor – Amed Sportif
Hatayspor – Ergene Velimeşespor
Kemerspor – Sivas Belediye
Samsunspor – Ankara Demirspor
Bergama Belediye – Sarıyer
Altınordu – Sultanbeyli Belediye
Baysal İnşaat Düzyurtspor – Gümüşhanespor
Tokatspor – Kahramanmaraşspor
Altay – BB Erzurumspor
Eyüpspor – Sakaryaspor
Sancaktepe Belediye – Elazığspor
Bandırmaspor – Çorum Belediye
Anagold 24 Erzincanspor – Eskişehirspor
Menemen Belediye – Darıca Gençlerbirliği
Tuzlaspor – Zonguldak Kömürspor
Bursaspor – Tarsus İdman Yurdu
Batman Petrolspor – Göztepe
Demir Grup Sivasspor – Bugsaşspor
Yeşil Bursa – Karşıyaka
Boluspor – Sinopspor
Erzin Belediye – Fatih Karagümrük
Mersin İdman Yurdu – Orhangazi Belediye
Kozan Belediye – Adanaspor
Gaziantepspor – Tire 1922
Muğlaspor – Etimesgut Belediye
Denizlispor – Düzcespor
Kızılcabölükspor – Ümraniyespor
Hacettepe – Yeni Altındağ Belediye
Bucaspor – Pendikspor
Adana Demirspor – Bayrampaşa
Diyarbekirspor – İstanbulspor
Şanlıurfaspor – Pazarspor
Van Büyükşehir Belediye – Kayserispor
Balıkesirspor – Kars 36
Fethiyespor – Nazilli Belediye
Keçiörengücü – Silivrispor
SBS İnşaat Kırklarelispor – Niğde Belediye
Kastamonuspor – Ofspor
İnegölspor – Evkur Yeni Malatyaspor
Kocaeli Birlikspor – Edirnespor
Afjet Afyonspor – MKE Ankaragücü
Manisaspor – Arsinspor
Bodrum Belediyesi Bodrumspor – Gazişehir Gaziantep