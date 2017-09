Tomas Hubocan Trabzonspor savunmasının beyni olacak

Trabzonspor'un yeni transferi Tomas Hubocan, stoper bölgesi dışında sol bek ve sağ bekte oynama özelliği ile bordo-mavililerin savunmadaki beyni olmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor transfer dönemi süresince birçok savunmacı ile ilgilenmesine rağmen henüz transfere nokta koyamamıştı. Aradığı savunma oyuncusunu transfer döneminin sona ermesine saatler kala Fransa’da bulan Karadeniz ekibi, 31 yaşındaki Slovak oyuncu Tomas Hubocan’ı KAP’a bildirdi. Trabzonspor’un transferini KAP’a bildirdiği Tomas Hubocan, yeni dönemde Karadeniz ekibinin savunmadaki beyni olacak. Slovak oyuncu, stoper bölgesinde oynama özelliğinin dışında sol bek ve sağ bekte de görev yapabilme özelliğine sahip.

Rusya’da 8 sezon geçirdi

Trabzonspor’un yeni transferi Tomas Hubocan, 2008-2009 sezonunda Slovakya’nın Zilina kulübünden Zenit’e transfer oldu. Rus kulübünde 6 sezon geçiren Hubocan, 156 maçın 148’nde ilk on birde forma giydi. 1 gol atıp 37 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Hubocan, Zenit’te geçirdiği sezonların ardından bir başka Rus kulübü Dinamo Moskova’ya transfer oldu. Moskova kulübünden geçirdiği 2 sezonda 51 maçın 49’nda ilk on birde forma giydi. 2 gol atan oyuncu 11 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. Tomas Hubocan, Rusya’da geçirdiği 8 sezonun ardından Fransa’nın yolunu tuttu. Marsilya’ya transfer olan Hubocan mavi-beyazlı kulüpte aradığını bulamadı. 17 maçın 14’ünde ilk on birde forma giyen oyuncu 5 sarı kart gördü. Bu sezon ise bir maçta forma giyen Hubocan, milli takımdan arkadaşları olan Durica ve Kucka’nın forma giydiği Trabzonspor’a transfer olarak yeni bir maceraya atıldı.

Savunmada rekabet artacak

Süper Lig’in ilk 3 haftasında kalesinde gördüğü 6 golle eleştirileri üzerine çeken savunma bölgesine transfer edilen Tomas Hubocan, yeni dönemde Teknik Direktör Ersun Yanal’ın 1. bölgedeki beyni olacak. Savunmanın her bölgesinde görev yapabilen Hubocan, rekabeti üst seviyeye çıkartacak. Uğur Demirok, Durica ve Tomas Hubocan arasında kıyasıya bir forma savaşı yaşanacak.