TOFAŞ, hazırlık maçında İtalyan rakibine yenildi

TOFAŞ, Bormio kampındaki üçüncü hazırlık maçında İtalya´nın Olimpia Milano takımı karşısında son bölümde öne geçmeyi başarsa da parkeden 4 sayı farkla mağlup ayrıldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında oynadığı üçüncü hazırlık maçında İtalyan temsilcisi EA7 Olimpia Milano ile karşı karşıya geldi. Bormio kampının sekizinci gününde Pentagono Spor Salonu´nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 24-20’lik skorla geride kapatan mavi beyazlı ekip, soyunma odasına da 47-43’lük skor dezavantajıyla gitti.

SON ANLAR ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

İkinci yarıya İtalyan temsilcisi 10-0’lık seri ile başlarken, TOFAŞ önce Sammy Mejia ve Josh Owens’ın sayılarıyla farkı eritti. Final çeyreğine 69-64 geride girmesine karşın mavi beyazlı ekip, Sammy Mejia’nın üst üste bulduğu sayılarla bitime 8 dakika kala 70-69’luk skora öne geçti. Son anları çekişmeli geçen karşılaşmada taktik faullerle geçen bu anların kazananı İtalya temsilcisi oldu ve TOFAŞ mücadeleyi 87-83’lük skorla kaybetti.

TOFAŞ YURDA DÖNECEK

Olimpia Milano karşılaşmasında TOFAŞ’ta kaptan Sammy Mejia 21 sayı, 3 ribaunt, 3 asistle skor yükünü çeken isim olurken; Raymar Morgan 19 sayı, 6 ribaunt; Tony Crocker ise 15 sayı, 2 ribaunt ve 1 asistlik katkı verdi. Bormio´daki ilk hazırlık maçında Pallacanestro Cantù´yu 76-66, ikinci maçında Lugano Tigers´ı 89-66 mağlup eden, üçüncü ve son sınavında ise Olimpia Milano´ya 87-83 yenilen TOFAŞ, 9 Eylül Cumartesi günü İtalya kampını tamamlayarak Bursa´ya dönüş yapacak. Mavi Beyazlılar, 14-17 Eylül 2017 tarihlerinde ise Antalya´da Gloria Turnuvası´na katılacak.