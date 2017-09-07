Spor Toto Süper Lig’de 4. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 4. haftasında 9 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe – Medipol Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek.
Haftanın programı ve hakemler şöyle;
9 EYLÜL CUMARTESİ
17:00 Karabükspor – Beşiktaş (ALİ PALABIYIK)
17:00 Sivasspor – Kayserispor (HALİL UMUT MELER)
20:00 Fenerbahçe – Medipol Başakşehir (FIRAT AYDINUS)
20:00 Atiker Konyaspor – Aytemiz Alanyaspor (BÜLENT YILDIRIM)
10 EYLÜL PAZAR
17:00 Osmanlıspor – Göztepe (SUAT ARSLANBOĞA)
17:00 Trabzonspor – Gençlerbirliği (ÖZGÜR YANKAYA)
20:00 Antalyaspor – Galatasaray (HALİS ÖZKAHYA)
20:00 Bursaspor – Akhisar Belediyespor (ALPER ULUSOY)
11 EYLÜL PAZARTESİ
20:00 Kasımpaşa – Yeni Malatyaspor (ARDA KARDEŞLER)