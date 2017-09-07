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Spor Toto Süper Lig’de 4. hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 4. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
13:297 Eylül 2017
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Spor Toto Süper Lig’de 4. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 4. haftasında 9 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe – Medipol Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek.

Haftanın programı ve hakemler şöyle;

9 EYLÜL CUMARTESİ

17:00 Karabükspor – Beşiktaş (ALİ PALABIYIK)

17:00 Sivasspor – Kayserispor (HALİL UMUT MELER)

20:00 Fenerbahçe – Medipol Başakşehir (FIRAT AYDINUS)

20:00 Atiker Konyaspor – Aytemiz Alanyaspor (BÜLENT YILDIRIM)

10 EYLÜL PAZAR

17:00 Osmanlıspor – Göztepe (SUAT ARSLANBOĞA)

17:00 Trabzonspor – Gençlerbirliği (ÖZGÜR YANKAYA)

20:00 Antalyaspor – Galatasaray (HALİS ÖZKAHYA)

20:00 Bursaspor – Akhisar Belediyespor (ALPER ULUSOY)

11 EYLÜL PAZARTESİ

20:00 Kasımpaşa – Yeni Malatyaspor (ARDA KARDEŞLER)

Son güncelleme: 13:51 | 07.09.2017
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