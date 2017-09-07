Son dakika haberi… Jose Sosa Trabzonspor’da

Trabzonspor, bir dönem Beşiktaş forması giyen Milan'ın Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa ile anlaşmaya vardı.

Orta sahada oyun kurucu pozisyonuna transfer arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Milan’da forma giyen Jose Sosa ile anlaşmaya vardı. Daha önce transferi için kulübü Milan ile anlaşan Trabzonspor´a Sosa’dan da olumlu yanıt geldi. Bugün bordo-mavili yöneticilere dönüş yapan Arjantinli orta saha oyuncusunun, Trabzonspor´un teklifini kabul ettiği öğrenildi. Sosa transferi için prosedürlerle ilgili görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. 2016-17 sezonunda Milan forması ile 19 maçta görev alan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2017-18 sezonunda forma şansı bulamadı.

Tomas Hubocan Trabzonspor savunmasının beyni olacak Trabzonspor'un yeni transferi Tomas Hubocan, stoper bölgesi dışında sol bek ve sağ bekte oynama özelliği ile bordo-mavililerin savunmadaki beyni olmaya hazırlanıyor. İlgili Haberi Oku

2015-1016 sezonunda Beşiktaş forması giyen Jose Sosa, böylece bir yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig’e dönmüş olacak.