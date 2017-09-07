Şili taraftarından Alexis Sanchez’in sevgilisinden ayrılması için eylem hazırlığı

Şili taraftarları, Arsenal ve Şili Milli Takımı'nın yıldızı Alexis Sanchez'in sevgilisini protesto etmek için eylem düzenleyecek. Sebebi ise, sevgilisinin Alexis'i 'şişman ve tembel' yapması...

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde Bolivya’ya 1-0 yenilen Şili Milli Takımı’nda yıldız futbolcu Alexis Sanchez’in performansı da eleştiri konusu oldu.

Şili’nin Bolivya yenilgisiyle beraber Dünya Kupası’na katılma şansını zora sokmasının ardından bazı taraftarların (oyuncuya kabahat bulmak yerine) Alexis Sanchez’in sevgilisinden ayrılması için milli takım maçlarının oynandığı stadın yanında gösteri düzenleyeceği öğrenildi.

Facebook’taki etkinlik üzerinden örgütlenen yaklaşık 9 bin kişi, yıldız futbolcuyu ‘tembel ve şişman’ yaptığını iddia ettikleri Mayte Rodriguez ile ayrılması için ikna etmeye çalışacak.

Şili U20 Milli Takım Teknik Direktörü Jose Sulantay de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, Alexis Sanchez’in normalden daha kilolu olduğunu dile getirmişti.