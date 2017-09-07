Savcılıktan Şenol Güneş hakkında takipsizlik kararı

Savcılık kararına göre, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Simon Kjaer’in boğazını kasıtlı sıkmamış.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında, 5 Şubat 2017'deki Beşiktaş-Fenerbahçe maçında futbolcu Simon Kjaer'in boğazını sıktığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Kararda, Güneş'in Kjaer'e karşı yaptığı harekette kasıt olmadığına değinildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında, 5 Şubat 2017'deki Beşiktaş-Fenerbahçe maçında futbolcu Simon Kjaer'in boğazını sıktığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Savcılık, olay anı görüntülerinin incelenmesi ve tarafların ifadeleri neticesinde, Güneş'in, dosyanın şikayetçisi Simon Kjaer'e karşı bir kasıtla hareket etmediğini tespit etti. İfadeler ve deliller çerçevesinde herhangi bir suç unsuru oluşmadığını değerlendiren savcılık, Güneş hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Şenol Güneş`ten Volkan Demirel için şok sözler! Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son saniyede gol yiyerek 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu. İlgili Haberi Oku

NE OLMUŞTU?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5 Şubat 2017'de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Şenol Güneş, devre arasında Fenerbahçeli Robin Van Persie ile konuşmak istediği sırada yanına gelen futbolcu Simon Kjaer'i iterek uzaklaştırmıştı. Bunun üzerine bir gerginlik yaşanırken, bu anlar spor camiası ve medyada çok konuşulmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin ‘Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet” suçundan resen soruşturma başlatmış ve Şenol Güneş ile Simon Kjaer'i ifadeye çağırmıştı. Kjaer ifadesinde Güneş'ten şikayetçi olmadığını belirtmişti. Geçtiğimiz ay ifadesi alınan şüpheli Güneş de ifadesinde “Konu yanlış anlaşıldı, kasıt yoktu” demişti.