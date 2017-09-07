Rıza Çalımbay’dan Samuel Eto’o açıklaması: ‘Takıma, herkese zarar veriyor’

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Samuel Eto'o kriziyle ilgili konuşurken "Kafasında sorunlarla oynayan takım kaptanı bize faydalı olmaz" dedi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor’un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Samuel Eto’o kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli golcünün takımdan ayrılmak istemesiyle ilgili konuşan Çalımbay, “Futbol dışında sorularla uğraşmak istemiyoruz. Lige yoğunlaşmalıyız. Bazı sıkıntılar var. Bu krizi bitirmemiz gerek. Devre arası Eto’o, sezon başı Eto’o… Takıma zarar veriyor, herkese zarar veriyor” dedi.

Ligde oynayacakları Galatasaray maçı öncesinde bu sorunlarla boğuşmak istemediklerini sözlerine ekleyen Çalımbay, “Huzur içinde, sorunsuz çalışmak istiyorum. Eto’o kendisine değer verilmediğini söylüyor. Ama veriliyor. Kafasında sorunlarla oynayan takım kaptanı bize faydalı olmaz” ifadelerini kullandı.

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ANTALYASPOR’DAN 3 YILLIK ANLAŞMA İSTEDİ

beİN Sports’un haberine göre; Kamerunlu yıldızın, Akdeniz ekibinden 3 yıllık bir anlaşma istediği öğrenildi. Bilindiği üzere Samuel Eto’o’nun bu sezon sözleşmesi sona erecek.

Tecrübeli golcüye henüz bir teklifin gelmediği ve herhangi bir görüşmenin de yapılmadığı öğrenildi. Samuel Eto’o’nun bu sezon da Antalyaspor’da kalması bekleniyor.

Antalyaspor`da iki ayrılık birden Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Antalyaspor kadroda düşünmediği iki ismi kiraladı. Jean Armel Drole, Ümraniyespor'a, Doğukan Sinik ise Antalyaspor'un pilot kulübü Kemerspor'a kiralandı. İlgili Haberi Oku