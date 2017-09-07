Rafael Nadal’dan kahkahaya boğan Roger Federer cevabı

Amerika Açık'ta mücadele eden Rafael Nadal, kendisine Roger Federer hakkında sorulan bir soruya basın mensuplarını güldüren bir cevap verdi.

SKOR DIŞ HABERLER – İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Amerika Açık’ta yarı finaller öncesi düzenlenen basın toplantısında Roger Federer hakkında sorulan bir soruya verdiği esprili yanıtla herkesi güldürdü. Rafaelo Nadal, bir basın mensubunun “Roger Federer’in en çok hangi özelliğine hayransınız?” şeklindeki soruya verdiği yanıtla toplantıya katılanları kahkahaya boğdu.

Rafael Nadal, yıllardır kortlarda ezeli bir rekabete tutuştuğu rakibi hakkındaki bu soruya “Roger Federer’in erkek arkadaşı olmak istiyormuş gibi görünmek istemem” derken basın toplantısının gülüşmeler nedeniyle kısa bir süre duraksamasına neden oldu. Bu esprili cevabın ardından soru hakkındaki düşüncelerini söyleyen Nadal “Bu tip konular hakkında konuşmamayı tercih ederiz. Birçok kez karşı karşıya geldik. İkimiz de birbirimizin zayıf ve güçlü yönlerini çok iyi biliyoruz. İkimiz de tenis sporunun tanınması için önemli işler yaptık. İyi bir arkadaşlığımız var. Tenis dünyası için iyi elçiler olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

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Kendisinin ve Federer’in tenise başlamak isteyen çocuklara iyi örnekler olduğunun altını çizen Nadal “Ben buna hayranlık duyuyorum… Bence siz de buna hayranlık duymalısınız. Sorunuzun asıl cevabı bu” diyerek sorunun cevabını tamamladı.