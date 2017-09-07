Pau Gasol EuroBasket tarihine adını yazdırdı

EuroBasket 2017'de 12 Dev Adam'ın rakibi olan İspanya'nın süper starı Pau Gasol tarihe geçti. 37 yaşındaki yıldız, 1104 sayılı Tony Parker'ı geride bıraktı ve EuroBasket tarihinin en skorer ismi olmayı başardı.

EuroBasket 2017’de İspanya, C Grubu’nu 5’te 5 yaparak lider bitirdi ve Türkiye’nin rakibi oldu. Turnuvanın bir numaralı favorisi olarak gösterilen İspanya’nın süper yıldızı Pau Gasol ise tarih yazdı.

“That was on my mind and I wanted to get it over with” – @PauGasol the new all-time #EuroBasket leading scorerPTS#EuroBasket2017 pic.twitter.com/3SPl3LpQ7a — FIBA (@FIBA) 7 Eylül 2017

37 yaşındaki tecrübeli yıldız, takımının Macaristan’ı 87-64 mağlup ettiği müsabakanın ikinci çeyreğinde kaydettiği üç sayıyla adını Avrupa basketbol tarihine yazdırdı. Gasol, bu sayısıyla 1104 sayılı Tony Parker’ı geride bıraktı ve 1105. sayısına imza atarak EuroBasket tarihinin en skorer oyuncusu olmayı başardı.

Bu turnuva içinde daha önce 1052 sayılı Dirk Nowitzki’yi de geride bırakan Gasol, maçı 20 sayıyla tamamladı ve 1111 sayıya ulaşarak rekoru geliştirmeye devam etti.

Türkiye-Letonya`ya 89-79 mağlup oldu ve İspanya`nın rakibi oldu Türkiye, EuroBasket 2017'de D Grubu'nda 5. ve son maçında Letonya ile karşı karşıya geldi. Letonya, parkeden 89-79'luk skorla galip ayrılırken 12 Dev Adam, Son 16'ya grubu dördüncü sırada bitirerek gitti. Türkiye, 10 Eylül'de saat 18.45'te turnuvanın favorilerinden İspanya ile karşılaşacak. İlgili Haberi Oku