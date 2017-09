Pau Gasol EuroBasket tarihine adını yazdırdı

EuroBasket 2017’de İspanya, C Grubu’nu 5’te 5 yaparak lider bitirdi ve Türkiye’nin rakibi oldu. Turnuvanın bir numaralı favorisi olarak gösterilen İspanya’nın süper yıldızı Pau Gasol ise tarih yazdı.

“That was on my mind and I wanted to get it over with” – @PauGasol the new all-time #EuroBasket leading scorerPTS#EuroBasket2017 pic.twitter.com/3SPl3LpQ7a

— FIBA (@FIBA) 7 Eylül 2017