Milli maçta Fenerbahçe atkısı takan Acun Ilıcalı’ya taraftardan uyarı

Eskişehir’in ev sahipliği yaptığı Türkiye-Hırvatistan maçını tribünden izleyen ve Fenerbahçe atkısı takan Acun Ilıcalı, taraftarların uyarısı üzerine atkıyı hemen çıkardı.

Türkiye'nin ve Dünyanın imrenerek seyrettiği Eskişehirspor taraftarları, Türkiye-Hırvatistan maçına damga vurdu. Taraftarların muhteşem desteği sayesinde Hırvatistan karşısında 1-0'lık galibiyete ayrılan A millilerin, solukları kesen mücadelesini 35 bin kişi izledi. Eskişehir Yenigün Gazetesi’nin haberine göre tarihi zaferi izleyenler arasında yer alan Acun Ilıcalı ise, maçın sonunda Fenerbahçe atkısı takınca, bir grup Eskişehirspor taraftarının tepkisine neden oldu.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? (TÜRKİYE DÜNYA KUPASI`NA NASIL GİDER?) 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Türkiye, Hırvatistan'ı Cenk Tosun'un golüyle 1-0 mağlup ederek puanını 14'e yükseltti ve 3. sıraya yükseldi. Peki Türkiye gruptan nasıl çıkar, Türkiye Dünya Kupası'na nasıl gider? İlgili Haberi Oku

‘Milli maçta bu atkıyı takmak yakıştı mı?' diyerek uyarılan Acun Ilıcalı, anında atkıyı çıkartarak tepkilerin artmasını önledi. Acun Ilıcalı'nın o anları ise, Eskişehirspor kulübü çalışanlarından Şaban Yaşa'nın, telefonuna yakalandı.