Milli maçta Fenerbahçe atkısı takan Acun Ilıcalı’ya taraftardan uyarı

Türkiye'nin ve Dünyanın imrenerek seyrettiği Eskişehirspor taraftarları, Türkiye-Hırvatistan maçına damga vurdu. Taraftarların muhteşem desteği sayesinde Hırvatistan karşısında 1-0'lık galibiyete ayrılan A millilerin, solukları kesen mücadelesini 35 bin kişi izledi. Eskişehir Yenigün Gazetesi’nin haberine göre tarihi zaferi izleyenler arasında yer alan Acun Ilıcalı ise, maçın sonunda Fenerbahçe atkısı takınca, bir grup Eskişehirspor taraftarının tepkisine neden oldu.
‘Milli maçta bu atkıyı takmak yakıştı mı?' diyerek uyarılan Acun Ilıcalı, anında atkıyı çıkartarak tepkilerin artmasını önledi. Acun Ilıcalı'nın o anları ise, Eskişehirspor kulübü çalışanlarından Şaban Yaşa'nın, telefonuna yakalandı.