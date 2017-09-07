Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut’tan flaş Latovlevici açıklaması

Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, bir sezon önce ücretsiz aldıkları Latovlevici’nin 550 bin Euro karşılığında Galatasaray’a verilmesinin kendileri açısında iyi bir fiyat olduğunu söyledi. Tankut, söz konusu transfer nedeniyle sosyal medyadan kulübü eleştiren bir taraftarı aradığını ve taraftarın 12 yaşında bir çocuk çıktığını da ifade etti.

Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, takımının hafta sonu sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı için yaptığı son idmanı takip etti. Iasmin Latovlevici transferi ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Ferudun Tankut, flaş açıklamalarda bulundu. Başkan, söz konusu transfer nedeniyle sosyal medyadan kulübü eleştiren bir taraftarı aradığını ve taraftarın 12 yaşında bir çocuk çıktığını da ifade etti.

Rumen oyuncuları Lasmin Latovlevici'ye Galatasaray'da başarılar dileyen Başkan Tankut, “Latovlevici'yi biz aldığımızda Gençlerbirliği'nde fazla yer bulamadı ama bizde güzel maçlar çıkarttı. Dolayısıyla Galatasaray'dan gelen bir talep üzerine reddetmemiz oyuncu üzerinde motivasyon eksikliği oluşturup faydalanabilemeyiz diye düşündük. Yönetim ve teknik heyet olarak aldığımız karar ile gitmesine karar verdik. Bize verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Galatasaray'a ve Galatasaray'da oynayacak Latovlevici'ye teşekkür ediyoruz” dedi.

Spor Toto Süper Lig`de 4. hafta hakemleri açıklandı Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 4. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. İlgili Haberi Oku

‘550 bin Euro bizim için gayet iyi bir fiyat’

500 bin Euro gibi bir fiyata verilmesine yönelik bir takım tepkilerinde olduğunun da sorulması üzerine başkan Tankut, “Eleştirenlerden birini aradım ve 12 yaşında bir çocuk çıktı. Bu yaştaki bir çocuğun anlayabileceği noktadan bakarsak doğru. Bir yıl önce ücretsiz aldığımız ve 31 yaşında olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Şu anda bizim baktığımız futbolcunun maliyeti daha az. Sosyal medyada yazan arkadaşlarımızın bakış açısı bu. 550 bin Euro bizim için gayet iyi bir fiyat. Çünkü 10 ay sonra sözleşmesi bitecek ve aynı zamanda yaşı da 31. Geçen sene 300 bin Euro'ya Traore'yi Konya'ya verecektik ama futbolcu anlamamıştı ve biz bir sene boyunca hem oyuncaya ücret ödedik hem de 300 bin Euro'dan olduk. Karını zararını hesabını biz yapıyoruz. Sosyal medyadan yazan arkadaşlar, maça gelmeyen, maçla ilgilenmeyenlerin yazdıkları yazıdan etkilenmemek gerekir. Tudor'un Galatasaray'a gitmesi ve aynı zamanda Karabükspor'dan Latovlevici'nin rakamsal boyutu ne olursa olsun Karabükspor açısından bakarsak, bu noktada bir cazibe merkezi olacağını değerlendirmek lazım. Bunun manevi ölçüsü maddi ölçüsüne çok çok daha büyük olur” ifadelerine yer verdi.

Kardemir Karabüksporlu Latovlevici Galatasaray`da! Galatasaray, Kardemir Karabükspor'da oynayan Iasmin Latovlevici'yi kadrosuna dahil etti. İlgili Haberi Oku

‘Takviye yapacağız’

Latovlevici konusu gündemde olunca yönetim olarak o bölgeye takviye yapacaklarını da ifade eden Tankut, “Geçen seneden görüştüğümüz bir oyuncu vardı. Eğer olursa onu getirmek istiyoruz. Diğer yandan Seleznov konusunda ise bize intikal eden bir talep yok. Bir talep gelirse onu da değerlendirmeye alırız. Profesyonel şartlar ölçüsünde değerlendiririz. İleri uç konusunda eğer Seleznov giderse o bölgeye bir takviye yaparız. Şu an Yatabare ve Seleznov var bu yeterli. Eksik bölgelerimizi zaten tamamladık” diye konuştu.