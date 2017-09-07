Jose Sosa, Trabzonspor’u çıldırttı!

Trabzonspor'un her konuda anlaşma sağladığı hatta uçak biletlerini bile aldığı Jose Sosa, son anda çark etti!
Gazete Habertürk’ten Haluk Ayyıldız’ın haberine göre; Milan'la 3.5 milyon Euro'ya el sıkışan ve Sosa'yla da yıllık 3.5 milyon Euro karşılığında ön protokol yapan Bordo-Mavililer, Tangocu'nun menajerinin ekstra 4 milyon Euro istemesiyle şoka girdi.
Bu talep tüm planları altüst ederken, Arjantinli'nin menajerine 1 milyon Euro önerildi. Teklif kabul edilirse Sosa iki gün içerisinde Trabzonlu olacak.