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Jose Sosa, Trabzonspor’u çıldırttı!

Trabzonspor, her konuda anlaşmaya vardığı Jose Sosa'nın menajerinin ekstra 4 milyon Euro istemesiyle şoka girdi
10:337 Eylül 2017
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Jose Sosa, Trabzonspor’u çıldırttı!

Trabzonspor'un her konuda anlaşma sağladığı hatta uçak biletlerini bile aldığı Jose Sosa, son anda çark etti!

Gazete Habertürk’ten Haluk Ayyıldız’ın haberine göre; Milan'la 3.5 milyon Euro'ya el sıkışan ve Sosa'yla da yıllık 3.5 milyon Euro karşılığında ön protokol yapan Bordo-Mavililer, Tangocu'nun menajerinin ekstra 4 milyon Euro istemesiyle şoka girdi.

Bu talep tüm planları altüst ederken, Arjantinli'nin menajerine 1 milyon Euro önerildi. Teklif kabul edilirse Sosa iki gün içerisinde Trabzonlu olacak.

06 Eylül 2017 Trabzonspor savunmasını Tomas Hubocan`la güçlendirdi Trabzonspor, Marsilya forması giyen 31 yaşındaki Slovak stoper Tomas Hubocan'ı 1 yıllığına kiraladı. Bordo-mavililer Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
AC Milan arjantin italya Jose Sosa trabzonspor transfer
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