Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Skor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
TRABZONSPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Hubocan Trabzon’a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Olimpik Marsilyalı Tomas Hubocan, Trabzon'a geldi.
15:377 Eylül 2017
0
Hubocan Trabzon’a geldi

Saat 14.30’da Trabzon Havalimanı Dış Hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yapan Hubocan, Trabzonspor kulübü yetkilileri tarafından karşılandı.

Daha sonra kendisini bekleyen kulübe ait araçla alandan ayrılan 31 yaşındaki Slovak savunma oyuncusunun bugün sağlık kontrolünden geçirileceği ardından da resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

07 Eylül 2017 Tomas Hubocan Trabzonspor savunmasının beyni olacak Trabzonspor'un yeni transferi Tomas Hubocan, stoper bölgesi dışında sol bek ve sağ bekte oynama özelliği ile bordo-mavililerin savunmadaki beyni olmaya hazırlanıyor. İlgili Haberi Oku

Etiketler
marsilya tomas hubocan trabzonspor transfer
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER