Hubocan Trabzon’a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Olimpik Marsilyalı Tomas Hubocan, Trabzon'a geldi.

Saat 14.30’da Trabzon Havalimanı Dış Hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yapan Hubocan, Trabzonspor kulübü yetkilileri tarafından karşılandı.

Daha sonra kendisini bekleyen kulübe ait araçla alandan ayrılan 31 yaşındaki Slovak savunma oyuncusunun bugün sağlık kontrolünden geçirileceği ardından da resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Tomas Hubocan Trabzonspor savunmasının beyni olacak Trabzonspor'un yeni transferi Tomas Hubocan, stoper bölgesi dışında sol bek ve sağ bekte oynama özelliği ile bordo-mavililerin savunmadaki beyni olmaya hazırlanıyor. İlgili Haberi Oku