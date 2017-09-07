Güney Afrika-Senegal maçı tekrar oynanacak! Hakemin şike yaptığı kesinleşti…

Güney Afrika-Senegal maçı, hakem Joseph Lamptey'nin maçta şike yaptığının kesinleşmesi nedeniyle tekrar edilecek.

2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde oynanan Güney Afrika-Senegal maçı, hakem Joseph Lamptey’nin maçta şike yaptığının kesinleşmesi nedeniyle tekrar edilecek. Karşılaşmayı Güney Afrika 2-1 kazanmıştı.

12 Kasım 2016’da Güney Afrika’nın Senegal’i 2-1 mağlup ettiği 2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçı, hakem Joseph Lamptey’nin maçta şike yaptığının kesinleşmesi nedeniyle tekrar edilecek.

FIFA’dan yapılan açıklamada, 12 Kasım 2016’da yapılan Güney Afrika-Senegal maçının tekrar edileceği duyuruldu.

HAKEM ÖMÜR BOYU MEN EDİLDİ

Mücadelenin tekrar oynatılma kararına ilişkin ise şike yaptığı gerekçesiyle futboldan ömür boyu men edilen hakem Joseph Lamptey hakkındaki kararın CAS tarafından onanması gösterildi.

Güney Afrika ve Senegal, kasım ayı içerisinde mücadeleyi tekrar oynayacak.