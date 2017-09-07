Son dakika haberi… Galatasaray’a yeni kaleci Cedric Carrasso

Fernando Muslera'ya yedek bir kaleci arayan Galatasaray, bonservisi elinde bulunan Fransız Cedric Carrasso ile anlaşmaya vardı. Transfer sezonunun en hareketli takımı olan Galatasaray, böylece 9. transferini gerçekleştirmiş oldu.

Cenk Gönen’in Malaga’ya transfer olmasının ardından yedek kaleci transferi konusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fransız Cedric Carrasso ile 2 yıllığına anlaştı. Sarı kırmızılılar, Bordeaux ile yollarını ayıran Cedric Carrasso ile 2 yıllığına anlaştı. Bonservisi elinde olan 25 yaşındaki tecrübeli kaleci yarın sabah İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak. Cedric Carrasso, Galatasaray'dan yıllık 600 bin euro kazanacak.

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Türkiye’de transfer sezonunun en hareketli takımı olarak dikkat çeken Galatasaray, bu sezon Carrasso ile birlikte bir isme daha imza attırmış oldu. Galatasaray daha önce Belhanda, Feghouli, Fernando, Gomis, Mariano, Ndiaye, Denayer ve Maicon’u kadrosuna katmıştı. Anlaşma sağlanan Latovlevici ve Carrasso ile birlikte bu rakamın 10’a çıkması bekleniyor.