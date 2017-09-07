Galatasaray, Newcastle United’ın Garry Rodrigues teklifini reddetti!

İngiltere'nin köklü kulüplerinden Newcastle United'ın Garry Rodrigues için yaptığı girişimlere Galatasaray direndi.

Galatasaray’ın Newcastle United’ın Garry Rodrigues için yaptığı teklifi reddettiği ortaya çıktı.

2016-17 sezonunun devre arasında 3.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Garry Rodrigues’in bu sezon gösterdiği iyi performans dikkat çekiyor. Son olarak Yeşil Burun Adaları formasıyla Güney Afrika’ya iki gol atan 26 yaşındaki oyuncu, Igor Tudor’un güvendiği ismler arasında.

Hürriyet’in haberine göre, Premier Lig ekibi Newcastle United da Rodrigues’in bu çıkışını dikkatli bir şekilde izledi ve oyuncuyu kadrosuna katmaya karar verdi. İngiliz ekibinden, Galatasaraylı futbolcu için 6 milyon pound’luk (6.5 milyon euro) teklif geldi ancak sarı kırmızılı ekip bu teklifi reddetti.

Garry Rodrigues’i şampiyonluk yolunda önemli bir parça olarak gören Galatasaray kadrosunu bozmayı düşünmüyor.

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