Galatasaray, Latovlevici’yi KAP’a bildirdi! İşte maliyeti…

Galatasaray, Kardemir Karabükspor'dan transfer edilen Iasmin Latovlevici'nin transferini KAP'a bildirdi.

Transfer döneminin hızlı takımı Galatasaray, Kardemir Karabükspor’dan transfer ettiği Iasmin Latovlevici’nin maliyetini KAP’a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildirdi. Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut`tan flaş Latovlevici açıklaması Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, bir sezon önce ücretsiz aldıkları Latovlevici'nin 550 bin Euro karşılığında Galatasaray'a verilmesinin kendileri açısında iyi bir fiyat olduğunu söyledi. Tankut, söz konusu transfer nedeniyle Twitter'dan kulübü eleştiren bir taraftarı aradığını ve taraftarın 12 yaşında bir çocuk çıktığını da ifade etti. İlgili Haberi Oku

Galatasaray, oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını belirtirken KAP’a şu açıklama yapıldı:

“Profesyonel futbolcu Iasmin Latovlevici ve kulübü Kardemir Karabükspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 550,000 Euro tutarında transfer tazminatı ödenecektir.

Futbolcu ile 2017-2018 futbol sezonu için net 750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenmek üzere anlaşılmıştır. Ayrıca futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için 4.000 EUR prim ödenecektir. İlaveten, sözleşme süresince şampiyonluğun kazanıldığı her bir sezonda oyuncuya hak etmiş olduğu puan başı primlerin %25’i tutarında ek prim ödenecektir.

Oyuncunun 2017/2018 sezonunda 18 resmi müsabakada (TFF Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakaları) forma giymesi halinde sözleşme aynı mali şartlarda 2018-2019 sezonunda da geçerli olacaktır.”