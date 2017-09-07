Galatasaray bir transfer bombası daha! (Latovlevici kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?)

Galatasaray transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Kwadwo Asamoah transferinde Juventus'un sözünden dönmesi üzerine arayışlarına başlayan Cimbom, Karabükspor'dan Iasmin Latovlevici'yi transfer etti. Peki Latovlevici kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray transfer döneminin kapanmasına artık sadece 1 gün kala Karabükspor’dan Iasmin Latovlevici'yi transfer etti. Peki Iasmin Latovlevici kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

CAROLE’ÜN YERİNE GELDİ

Lionel Carole'ün Sevilla'ya kiralanmasının ardından sol bekte alternatifsiz kalan Galatasaray aradığı sol beki buldu. Juventus'un Asamoah'ı bırakmaması üzerine arayışa giren Galatasaray, Kardemir Karabükspor'da oynayan Iasmin Latovlevici'yi kadrosuna kattı. Transfer döneminin bitimine sayılı günler kala, Galatasaray savunma hattını Karabükspor'un başarılı sol beki ile güçlendirdi. Uzun süredir süren görüşmeler neticesinde sarı-kırmızılılar, hem Karabükspor ile hem de oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı. Rumen oyuncunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılı kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

TUDOR’UN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un Kardemir Karabükspor'dan eski öğrencisi olan Latovlevici, sarı-kırmızılı kulübün sol bek sıkıntısını gidermek için çalışacak. Lige aslında bir sağ bek olan Martin Linnes'i kaydırarak başlayan Tudor'un eli, Latovlevici transferi ile rahatlayacak.

LATOVLEVICI KİMDİR?

Iasmin Latovlevici (d. 11 Mayıs 1986, Moldova Nouă), Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor takımında oynayan Rumen millî futbolcudur. Defansın sol bek mevkiinde görev almaktadır.

Futbol kariyeri

2014-2015 sezonu sonunda Steaua Bükreş’le sözleşme yenilemeyip boşta kalan oyuncu 1 Temmuz 2015 tarihinde Gençlerbirliği ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Millî takım kariyeri

Romanya Millî Futbol Takımı formasını ilk kez Brezilya ile 7 Haziran 2011’de oynanan özel maçta giydi.