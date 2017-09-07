Fikret Orman, Beşiktaşlı milli oyuncuları özel uçakla aldı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hırvatistan zaferinin mimarlarına jest yaparak, Eskişehir’den İstanbul’a özel uçakla getirdi. Şenol Güneş de üç oyuncusunu performansları nedeniyle kutladı.

Ali AYDIN – SÖZCÜ SKOR / Attığı golle Cenk Tosun, pozisyonu hazırlamasıyla Oğuzhan Özyakup ve 90 dakikalık performansı ile milli takımın Hırvatistan karşısında elde ettiği zaferin mimarlarından Caner Beşiktaşlılar'ın gururu oldu.

Başkan Fikret Orman da üç silahşora maç sonu jest yaptı. Orman, Cenk, Oğuzhan ve Caner'in yanı sıra Hırvatistan'ınkadrosuda yer alan Mitrovic'i Eskişehir'den İstanbul'a işadamı arkadaşı Metin Toprak'ın özel uçağı ile getirdi.

GÖREV BAŞARIYLA BİTTİ

Kafilede Beşiktalı iki yönetici Metin Albayrak ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu da yer aldı. Orman yolculuğun fotoğrafını sosyal medyadan yayımlarken, “Milli görev başarıyla bitti. Aldım çocuklarımı, yuvaya dönüyoruz” notunu paylaştı.

Teknik Direktör Şenol Güneş de Cenk, Oğuzhan ve Caner'i maç sonrası arayarak “Takım halinde müthiştiniz. Harika bir sonuç aldınız” diyerek tebrik etti. Güneş, oyuncularında sakatlık olmamasına da sevindi.