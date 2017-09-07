Fenerbahçeli Giuliano ve Isla’nın yol çilesi

Fenerbahçe'nin yıldızları Mauricio Isla ve Giuliano, milli takım maçları için gittikleri ülkelerde binlerce kilometrelik mesafe kat ettiler.

Brezilya Milli Takımı'na giden Giuliano ile Şili Milli Takımı kadrosunda yer alan İsla, adeta mini dünya turu yaptı.

Ekvador ve Kolombiya maçlarının kadrosunda bulunan Giuliano, toplam 27 bin 634 km yol kat etti ve 35 saat havada kaldı.

Paraguay ve Bolivya karşılaşmalarında görev yapan İsla ise 31 bin 202 km'lik yol yaptı ve 39 saatlik bir uçuş yaşadı.

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