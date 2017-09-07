Domagoj Vida: Ben de Beşiktaş’ı istiyorum. Ama bu transferin bittiği anlamına gelmiyor

Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın transfer gündeminin bir numarası Domagoj Vida ’a konuştu.

Beşiktaş’ın çok uzun süredir peşinde olduğu Dinamo Kiev’in başarılı stoperi Domagoj Vida, yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sabah Gazetesi’nden Fatih Doğan’a konuşan başarılı futbolcu, Türkiye- Hırvatistan milli maçı için geldiği Eskişehir’de karşılaşma sonrası transferiyle ilgili net bir durumun olmadığını söyledi.

Şu anda Dinamo Kiev’in futbolcusu olduğunu vurgulayan Vida, “Beşiktaş çok büyük bir takım, önemli yıldızları var ve beni istiyorlar. Ben de Beşiktaş’ı istiyorum. Ama bu transferin bittiği, imzaların atıldığı anlamına gelmiyor. Hala Dinamo Kiev için mücadele ediyorum. Bu nedenle de konuşmak doğru olmaz” dedi.

28 yaşındaki futbolcu, “Transfer ne zaman gerçekleşir?” sorusuna ise, “Açık konuşmak gerekirse, bunu ben de bilmiyorum” karşılığını verdi.

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“TARAFTARLAR BENİ ÇOK MUTLU ETTİ”

Eskişehir’e geldiğinde Beşiktaşlı taraftarların havaalanında kendisine gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyduğunu da sözlerine ekleyen Vida, “Beni istediklerini gösterdiler. Bu çok önemli. Bana Beşiktaş forması bile imzalattılar” ifadesini kullandı.

Beşiktaş yönetimi, Ocak ayında sözleşmesi bitecek olan Vida’yı hemen alabilmek için Dinamo Kiev’e 1 milyon Euro teklif etti. Ancak 4 milyon Euro isteyen Ukrayna kulübünü ikna edemedi. Hırvat stoper, bonservisini kendi alamazsa Ocak ayında gelmek üzere Beşiktaş ile prensip anlaşması imzaladı.