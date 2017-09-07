Cristiano Ronaldo, 350 bin pound değerindeki Ferrari F12 TDf’i satın aldı

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, araba koleksiyonuna bir yenisini ekledi. Yıldız isim Instagram'dan yeni Ferrari'siyle çektirdiği fotoğrafını paylaştı.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga takımlarından Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, yeni Ferrari’siyle poz verdi.

Araba koleksiyonu olan yıldız futbolcu Instagram hesabında, 350 bin pound değerindeki Ferrari F12 TDf model yeni arabasıyla çektirdiği fotoğrafını paylaştı.

Bir başka paylaşımda ise araç motorunun Ronaldo için özel yapıldığı görülürken Ronaldo’nun oğlunun sürücü koltuğunda oturduğu görülüyor.

İşte Ronaldo’nun yeni arabasının özellikleri

Model: Ferrari F12 TDf

Değeri: £350,000+

0-60mph: 2.9 saniye

0-120mph: 7.9 saniye

Ağırlık: 1415 kg

Maksimum hız: 340 km/h

Motor: 6.3-litre V12