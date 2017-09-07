Çimleri kuruyan Şanlıurfaspor iç saha maçını Mardin’de oynayacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Şanlıurfaspor, iç saha maçında karşı karşıya geleceği Nazilli Belediyespor mücadelesini, stattaki çimlerin kuruması nedeniyle Mardin 21 Kasım Stadı'nda oynayacak.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu çimlerinin aşırı sıcaklar nedeniyle kurumasının ardından Şanlıurfaspor, ligin 2. haftasında sahasında oynayacağı Nazilli Belediyespor maçını, Mardin 21 Kasım Stadı’nda oynayabilmek için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu. Bu talebi olumlu karşılayan TFF, Şanlıurfaspor – Nazilli Belediyespor maçının, 10 Eylül 2017 Pazar günü saat 15.30’da Mardin 21 Kasım Stadı’nda oynanmasına karar verdi.

Öte yandan, Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü himayesinde bulunan 11 Nisan Stadı'yla ilgili yapılan açıklamada, “11 Nisan Stadının çimleri Türkiye Futbol Federasyonun belirlediği ilaç, gübreleme programına uyularak her gün düzenli olarak bakımı yapılmaktadır. Şanlıurfa diğer yıllara göre bu yıl en sıcak yazı geçiriyor. Bu nedenle çimlerin sıcaklardan zarar görmemesi için sahanın üstü özel filelerle örtüldü. Çimlerin yanmasını önleyen örtüler Türkiye'de ki bütün statlara örnek oldu. Ulusal ve yerel basında takdir toplayan örtülerin yapım aşamasında 7 gün boyunca personeller fazla mesai yaptı” ifadelere yer verildi.