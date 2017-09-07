Cenk Tosun’dan transfer itirafı: ‘Teklif 1 hafta önce gelse İngiltere’deydim’

2018 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde Hırvatistan'ı 1-0 yendiğimiz maçta golümüzü atan Beşiktaşlı Cenk Tosun, özel açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımımız, Hırvatistan’ı tarihinde ilk kez yenerken, 2018 Dünya Kupası umutlarına da yeniden tutundu. Attığı golle, başrolde Cenk Tosun vardı…

75. dakikada Oğuzhan’ın kaleciden seken topunu düzgün bir vuruşla ağlara gönderen Cenk, o anı şöyle anlattı;

“Oğuzhan’la idmanlarda, maçlarda her an birlikteyiz. Onu çok iyi tanıyorum. Sahada ne yapacağını, ne düşündüğünü biliyorum. O bölgede eğer top Oğuzhan’daysa her şeye hazırlıklı olmak zorundasınız. Ya kaleye şut çekecekti ya da pas verecekti. İki pozisyon için de hazırdım. Ama o kısa anda vuracağını hissettim ve topu takip ettim. Kaleciden dönünce de tamamlamak kaldı.” Fikret Orman, Beşiktaşlı milli oyuncuları özel uçakla aldı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hırvatistan zaferinin mimarlarına jest yaparak, Eskişehir'den İstanbul'a özel uçakla getirdi. Şenol Güneş de üç oyuncusunu performansları nedeniyle kutladı. İlgili Haberi Oku

Golcü futbolcu Cenk, kaybedilen Ukrayna maçından, Rusya hedefine, kapısından döndüğü İngiltere transferine kadar merak edilen soruları da yanıtladı.

Sabah Gazetesi’nden Fatih Doğan’a konuşan golcü futbolcunun açıklamaları;

“EMRİNDEYİM’ DEDİM ÇIKTIM OYNADIM”“Hırvatistan maçından önce hocam, “Kanatta oynar mısın?” dedi. “Emrindeyim” dedim. Ukrayna maçında çok koştuğumun, mücadele ettiğimin vurgusunu yaptı. Kanatta oynadığım için defansa da katkı vermem gerektiğini hatırlattı. Ben de “Yabancısı değilim. Sorun yok” dedim. Çıkıp görevimi yaptım. Bana güvenenlerin yüzünü kara çıkarmadığım için mutluyum. Golü atmak benim için ekstra oldu.”

“2018 Dünya Kupası’nda olmak istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen bütün mücadeleyi kalan iki maçta vereceğiz.Milli takımdaki tüm oyuncular değerli. Her zaman bir arada olma şansımız yok. Zaman zaman düşüşler olabilir. Önemli olan kalite ve hırsı en iyi şekilde sahaya yansıtmak. Şunu gördük ki kenetlendiğimizde iyi şeyler yapıyoruz ve başarıya ulaşabiliyoruz.” Beşikaş evinin kapılarını taraftarlara açıyor Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Avrupa'daki kulüplerde olduğu gibi Vodafone Park'ın da artık herkes tarafından gezileceğini söyledi. İlgili Haberi Oku

“MORAL YOKSA KAZANAMIYORSUNUZ”

“Eskişehir’de seyirci muhteşemdi. Galibiyette büyük payları var. İzlanda maçını da Eskişehir’de oynayacağız. Sonuç farklı olmaz. Ülkemiz için mücadele ediyoruz. Halkımızın moral desteğine ihtiyacımız var. Moral olmayınca, neşeniz yoksa kazanma duygunuz yoksa ne kadar yetenekli olursanız olun başarıya ulaşamayabilirsiniz. İzlanda maçı bizim için final. İkincilik için pozisyonumuzu koruyoruz. Kazandığımız an matematik değişebilir. Finlandiya maçının sonucuyla Rusya’ya lider olarak da gidebiliriz.”

“TEKLİF BİR HAFTA ÖNCE GELSE İNGİLTERE’DEYDİM”“Crystal Place son gün verdiği rakamı (13.5 milyon Euro) bir hafta önce verseydi büyük ihtimalle İngiltere’deydim. Gidersem Beşiktaş’a para kazandırarak gitmek isterim. Artık transfer defteri kapandı. Tek düşüncem 3. şampiyonluk, Avrupa’da kupa kazanmak ve Dünya Şampiyonası’na gitmek. Başkan Eskişehir’e özel uçakla gelmiş. Hocamızdan izin alıp birlikte döndük. Güzel bir yolculuk oldu. Vida ile umarım aynı takımda da forma giyeriz. Beşiktaş’a katkısı büyük olur.”