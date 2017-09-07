Beşiktaş, Kaan Ayhan için Fortuna Düsseldorf’a resmi teklifte bulundu

Andreas Beck'in Stuttgart'a transfer olmasının ardından sağ bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Milli Takım'ın Hırvatistan karşısında aldığı galibiyette performansıyla göz dolduran 22 yaşındaki milli futbolcu Kaan Ayhan'ı renklerine bağlamak için girişimlerine başladı.

Yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Beşiktaş da yeniden atağa kalktı. Siyah-beyazlılar, Milli Takım’da Hırvatistan karşısında sergilediği performansla göz dolduran Kaan Ayhan’ı kadrosuna dahil etmek için resmi girişimlere başladı.

NTV Spor’un haberine göre Beşiktaş, oyuncunun kulübü Fortuna Düsseldorf’a 1 milyon Euro bonservis bedeli teklif ederken Alman ekibi 2 milyon Euro talep ediyor. Pazarlıklar sürerken kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş, Kaan’ı kısa sürede İstanbul’a getirecek ve oyuncuyla dört yıllık sözleşme imzalanacak. Beşiktaş`ın Devler Ligi maç saatleri belli oldu UEFA Şampiyonlar Lig'inde G Grubu'nda mücadele edecek Beşiktaş'ın rakipleriyle yapacağı maçların saatleri açıklandı. İlgili Haberi Oku Beşiktaş, Andreas Beck’in Stuttgart’a transferinin ardından sağ bek pozisyonuna takviye yapmayı düşünürken Juventus forması giyen Stephan Lichtsteiner de gündeme gelmişti. Schalke 04 altyapısında yetişen Kaan için resmi teklif yapılmasının sebebi olarak oyuncunun Hırvatistan karşılaşmasında sergilediği performans gösteriliyor.

Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen oyuncu savunmanın merkezinde, sağında görev yapabiliyor. 22 yaşındaki futbolcu aynı zamanda orta sahada savunmaya yönelik