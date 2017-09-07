Aziz Yıldırım’dan ‘kalp krizi’ iddialarıyla ilgili sert açıklama

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kalp krizi geçirdiği yönündeki iddialarla ilgili olarak kulübün resmi web sitesinden bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bazı twitter hesaplarında, kalp krizi geçirdiğim yönünde yalan bilgiler yer almaktadır.

Böyle birşey yoktur. Ailelerimiz ve sevenlerimizi endişe içine sokan, hakkımda bu tarz yalan bilgiler yayan bu tarz hesaplar tespit edilmiş olup, haklarında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Gerçek olmayan bu haberleri yaymak, insan hayatı üzerine yalan ve yanlış haber yapmak ahlaksızlık ve şerefsizliktir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.”

Aziz YILDIRIMFenerbahçe Spor Kulübü Başkanı

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