Ahmet Cebe ve Ömer Kandemir Samsunspor’da

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, geçen sezon Sivasspor forması giyen Ahmet Cebe ve Kayserispor´dan Ömer Kandemir´i renklerine bağladı.

Transfer döneminin bitimine saatler kala TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, Sivasspor forması giyen Ahmet Cebe ve Kayserispor´dan Ömer Kandemir’le sözleşme imzaladı. Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreni öncesi açıklamalarda bulunan Samsunspor Basın Sözcüsü Rüştü Araboğlu, her iki oyuncunun da takıma katkısı olacağına inandıklarını ve transfer ile ilgili iki yabancı oyuncuyla görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Samsunspor deplasmanına her zaman çekinerek geldiklerini söyleyen Ömer Kandemir, takımın hedefleri doğrultusunda çalışacaklarını belirtirken, Ahmet Cebe ise Samsunspor forması giymekten onur duyduğunu söyledi. Açıklamaların ardından Ömer Kandemir 1 yıllık, Ahmet Cebe ise 2 yıllık sözleşme imzaladı. Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu`dan transfer açıklaması Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu, transfer sezonunun bitmesine çok az bir süre kala, “Bu kadronun eksik bölgelerine takviye yapmaya çalışıyoruz. Bu takıma yakışır oyuncuları kazandırmaya devam edeceğiz” dedi. İlgili Haberi Oku