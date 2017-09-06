Yağız Avcı kritik virajda

Red Bull sporcusu Yağız Avcı, Türkiye Şampiyonası’nda beşinci yarışına çıkıyor. Bu sezon iki birinciliği bulunan Avcı, hafta sonu İstanbul’da düzenlenecek yarışlarda ilk sırada yer alarak sezonun bitimine iki ayak kala avantajını sürdürmek istiyor.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Ege, Bulgaristan, Yeşil Bursa ve Çanakkale'de düzenlenen ayakların ardından şimdi de sıra İstanbul'da. Red Bull sporcusu Yağız Avcı, Balkan Kupası kapsamındaki Bulgaristan ayağında ve Çanakkale'de birinci olmayı başarmıştı. Beş Türkiye Şampiyonluğu bulunan Avcı, 50.5 puanla genel klasmanın ilk sırasında yer alıyor ve İstanbul'da birinciliğini perçinlemek istiyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda gerçekleştirilen yarışlarda daha önce 2015 yılında birinci olan Yağız Avcı, geçtiğimiz sezon da ikinci sırayı elde ederek şampiyonluğunu ilan etmişti.

8 Eylül'de start verilecek

Ralli, 8 Eylül Cuma günü idari ve teknik kontrol ile başlayacak. 9 Eylül Cumartesi günü ise 13.00'de İPOP’tan start verilecek, ekipler 16.15 km uzunluğundaki Mudarlı ve 10,97 km. uzunluğundaki Darlık özel etapları iki kez geçtikten sonra saat 18.27'den itibaren İstanbul Park'ta yer alan 3.24 km. uzunluğundaki toprak zeminli İPOP seyirci özel etabında mücadele edecek ve rallinin ilk günü tamamlanacak.

Yarışın son günü 10 Eylül Pazar günü ise mücadele saat 10.30'dan itibaren Esenceli (9.46 km) ve Göçbeyli (14.13 km) etaplarında devam edecek. Bu iki özel etabın ikişer kez geçilmesinin ardından saat 15.00'de Redbull.com Power Stage etabı ile zorlu mücadele sona erecek. Rallinin son etabında genel klasman ve sınıflarında ilk üçe girerek şampiyonaya ekstra puan taşımak için kozlarını paylaşacak olan ekipler, saat 16.00'dan itibaren İPOP'taki finiş podyumunda İTO İstanbul Rallisi'ni noktalayacak.