Usta Rallici Adil Küçüksarı Sliven Rallisi’nde üçüncü oldu

Balkan Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Sliven Rallisi'nde ERT2 klasmanında mücadele eden CPM Yazılım Neo Motorspor pilotu Adil Küçüksarı, yarışı üçüncü sırada tamamladı ve Balkan Ralli Şampiyonası'nda ERT2 klasmanında ikinci sıraya yerleşti.

2017 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın iddialı pilotlarından Adil Küçüksarı 1-3 Eylül tarihlerinde Bulgaristan Sliven Rallisi'nde boy gösterdi. CPM Yazılım Neo Motorspor takımı adına yarışan Küçüksarı, Balkan Ralli Şampiyonası’nın 5'inci ayağı olan Sliven Rallisi'nde ERT2 klasmanında üçüncü oldu.

Balkan şampiyonasının 5'inci ayağı olan Bulgaristan Sliven Rallisi'nde Neo Motorspor adına, Mitsubishi EVO IX ile CPM Yazılım ana sponsorluğunda yarışan ve ERT2 klasmanında üçüncü olan Adil Küçüksarı yarış ile ilgili; “Sliven Rallisi bizim için oldukça zordu. Yarışın başında yaşadığımız motor arızası giderek büyüdü ve aracımızın motoru patladı. Bütün yaşadığımız bu aksiliklere rağmen yarışı mucizevi bir şekilde tamamlayarak Sliven Rallisi'nde ERT2 klasmanında üçüncü olduk. Ayrıca Balkan Ralli Şampiyonası'nda ERT2 klasmanında da ikinci sıraya yerleştik. Şimdi ise rotamızı evimiz İstanbul'a çevirdik. İstanbul Rallisi'nde takım olarak iyi bir derece kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Yağız Avcı kritik virajda Red Bull sporcusu Yağız Avcı, Türkiye Şampiyonası'nda beşinci yarışına çıkıyor. Bu sezon iki birinciliği bulunan Avcı, hafta sonu İstanbul'da düzenlenecek yarışlarda ilk sırada yer alarak sezonun bitimine iki ayak kala avantajını sürdürmek istiyor. İlgili Haberi Oku