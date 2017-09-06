Ufuk Sarıca: “Böyle bir kader maçını kazandığımız için mutluyum”

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Belçika'ya karşı 78-65 kazandıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, “Bir kader maçını kazandığımız için kendi adıma, takımım adıma ve milletimiz adına çok mutluyum” dedi.

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 4. maçında Türkiye, Belçikayı 78-65 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Başantrenör Ufuk Sarıca, “Böyle bir kader maçını kazandığımız için kendi adıma, takımım adıma ve milletimiz adına çok mutluyum. Çünkü buradaki konuşmalarımız genelde tecrübemiz ve oyunun sonuyla ilgili konuşmalar oluyordu. Bugün de maçın büyük bölümünü önde götürmemize rağmen geri düştük. Ama toparlanıp sonunu çok iyi oynadık ve bu bizim için bir kazanımdır. İlk yarı müthiştik. Devreye çok farklı girebilirdik ama basit hatalardan dolayı bunu yapamadık” şeklinde konuştu. Son dakika! Türkiye, Belçika`yı mağlup etti ve EuroBasket 2017`de adını bir üst tura yazdırdı EuroBasket 2017'de grubumuzdaki dördüncü maçımızda Belçika ile karşı karşıya geldik. 12 Dev Adam müthiş mücadelesiyle parkeden 78-65 galip ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı. İlgili Haberi Oku

‘Üzerine koyan bir takımımız var’

Her gün üzerine koyan bir takıma sahip olduklarını vurgulayan Sarıca, “Bugün 4 galibiyetle karşınızda konuşuyor olabilirdik ama yenildiğimiz takımlar da Rusya ve Sırbistan. Mesela bugün Cedi'nin yorgun olduğu bir günde Kenan'ın doğru kararlar vermesi, Furkan Korkmaz'ın skora katkı yapması ve Semih'in çabaları bizim için birer kazanımdır. Grubu da ilk 4'ün içinde bitirmeyi garantilediğimiz için mutluyum. Şimdi amacımız perşembe günü kazanarak 3. bitirmek” diye konuştu.

‘Gelişimimizden mutluyum’

Takımda yapılması gereken değişimlere de değinen Ufuk Sarıca, “Yapmamız gereken bir değişimden bahsediyoruz. Bu değişimi yaparken 10 tane birden yapamazsınız. Cedi geçmişte de bu takımın oyuncusuydu fakat şimdi lider rolüne bürünüyor. Korkmaz sayı üretiyor, bunun yanına Kenan'ı da kattığımız da iyi işler yapıyoruz. Bu gelişimimizden bir basketbol adamı olarak mutluluk duyuyorum” dedi.Milli basketbolcu Kenan Sipahi ise ara ara konsantrasyon kayıpları yaşasalar da kazanmayı bildiklerini ve bunun için mutlu olduklarını dile getirdi.