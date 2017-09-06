Türkiye’nin Hırvatistan galibiyeti FIFA’nın manşetinde

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçında Türkiye'nin Hırvatistan'ı 1-0 yenmesi Hırvat basınında geniş yankı uyandırdı. Türkiye karşısında kötü oyun oynamadıklarını ancak şansız olduklarını yazan Hırvat basını, karşılaşmanın hakemi Viktor Kassai'de eleşteren başlıklar attılar.

Hırvatistan’ın önemli yayın organlarından 24 Sata gazetesi maç manşetine “Türkiye mağlubiyeti her şeyi berbat etti” diye yazarken grupta 4 takımdan çıkma şansı olduğunu ve Hırvatistan’ın hala avantajlı taraf olduğu belirtildi. Karşılaşmanın Macar hakemi Kassai’de eleşterin gazete; Burak Yılmaz’ın pozisyonunun penaltı ve kırmızı kart olduğunu yazdı.

Hırvatistan’ın devlet kanalı HRT ise “Hırvatistan Eskişehir’de kayboldu” manşetini atarken Hırvatistan’ın iyi oyun oynadığını ancak Türk defansını geçemediğine vurgu yapıldı.

FIFA’nın resmi internet siteside Türkiye-Hırvatistan maçına yer ayırdı. FIFA, Milli Takımın galibiyetenin ardından “Türkiye tekrar ümitlendi” manşetini attı.

Mehmet Demirkol: `Hiçbir Türk hoca Arda`yı geri çağıramazdı Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Milli Takım'ın Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku