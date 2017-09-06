Türkiye Teknik Direktörü Mircea Lucescu Hırvatistan galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

Hırvatistan zaferinin ardından Milli Takım'ın teknik direktörü Mircea Lucescu açıklamalarda bulundu. Lucescu, "Oyuncularımı çok iyi hazırladım; gerektiğinde tartıştık Hırvatistan'ı ve bugün sahada söylediğim her şeyi yaptılar" dedi.

Türkiye’nin 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda sekizinci maçta Hırvasitan’ı 1-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Mircea Lucescu açıklamalarda bulundu. Lucescu oyunu değerlendirirken, “Çok iyi bir takım karşısında çok büyük bir zafer kazandık. Çok iyi organize olarak oynadık. Oyuncularımı çok iyi hazırladım; gerektiğinde tartıştık Hırvatistan’ı ve bugün sahada söylediğim her şeyi yaptılar” dedi.

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Sözlerini sürdüren Lucescu, “Bugün mükemmellerdi. Oyuncularımı kutlamak istiyorum. Bize mücadeleye devam etme şansı tanıdıkları için onlara teşekkür ediyorum. Artık grupta herkesin şansı var. İzlanda maçına çok iyi hazırlanıp aynı seviyede oynamamız lazım. İzlanda da çok disiplinli ve çok güçlü bir takım. Tolga’yı listeye alamadık, Arda az süre aldı, Burak tam anlamıyla hazır değildi. Onların süre almaya devam etmesi çok önemli. Çağlar ve Nuri çok iyi bir maç çıkardı. Artık takımımızda daha çok oyuncumuz var” ifadelerini kullandı.

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